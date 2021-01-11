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الإثنين، 11-01-2021 08:03 م

الضمان الاجتماعي تبدأ استقبال طلبات المساعدات المالية

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الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن موعد البدء باستقبال طلبات الاستفادة من برنامج استدامة عن شهر كانون الثاني وذلك اعتباراً من 17 من الشهر الحالي، بينما سيكون آخر موعد لاستقبال طلبات الاستفادة من البرنامج عن شهر كانون أول 2020 في نهاية يوم 16 من الشهر الحالي.
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وبينت المؤسسة بأنه ولغايات الاستفادة من البرنامج عن شهر كانون الثاني 2021، فقد تقرر شمول المنشآت العاملة في الأنشطة غير المدرجـة ضمن القطـاعات الأكثر تضرراً التي تراجعت إيراداتها في عام 2020 بنسبة (40%) فأكثر عن إيراداتها في عام 2019.

ودعت المؤسسة المنشآت الراغبة بالاستفادة من البرنامج وفقاً لهذا المعيار التقدم بطلب الاستفادة من خلال حساب المنشأة في الخدمات الإلكترونية للمؤسسة وذلك اعتباراً من 17 من الشهر الحالي مع إرفاق المعززات التي تدل على ذلك ومن ضمنها الاقرارات المتعلقة بضريبة المبيعات عن العامين 2019 و2020.

 




 

 


 

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