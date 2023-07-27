محاضرة حول آخر المستجدات العلمية بعلاج سرطان البنكرياس

الوكيل الإخباري - نظمت عمادة كلية الطب بجامعة العلوم والتكنولوجيا محاضرة اليوم الخميس في مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي حول آخر المستجدات في علاج مرض سرطان البنكرياس.

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وتناولت المحاضرة التي قدمها أخصائي أمراض الأورام الدكتور معن عبد الرحيم الزائر من مستشفى ميثوديست/ هيوستن في الولايات المتحدة الأميركية، والتي تأتي ضمن فعاليات استضافته من قبل عمادة كلية الطب بجامعة العلوم و التكنولوجيا الأردنية الطرق الحديثة في علاج مرض سرطان البنكرياس.



واستعرض الدكتور الضيف الأبحاث الطبية المتعلقة بتطوير أدوية تستهدف جزيئات مهمة في نمو السرطان، وذلك بعد ان قدم شرحاَ وافياَ عن مدى انتشار المرض وخطره على حياة المرضى والطرق البيولوجية والجينية التي يتشكل بها المرض .



بدوره، استعرض عميد كلية الطب بجامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور بشير خصاونة خلال إستقباله الدكتور الضيف في مكتبه بعمادة الطب، طبيعة البرامج التي تقدمها كلية الطب من بكالوريوس دكتور في الطب وبرامج الاختصاص العالي.



وفي ختام المحاضرة التي حضرها، أساتذة كلية الطب والكادر الطبي في القسم الباطني وعدد كبير من المقيمين وطلبة كلية الطب، جال المشاركون في حرم مستشفى الملك المؤسس والمركز السعودي لعلاج الأورام بالأشعة.