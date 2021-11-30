محاضرة عن دور ديوان المحاسبة في المحافظة على المال العام

الوكيل الاخباري - أكد رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد، أن عملية التطوير والتحديث التي يجريها الديوان تأتي تماشياً مع احتفالات المملكة بمئوية تأسيس الدولة وانسجاماً مع الرغبة الملكية السامية في تطوير الأجهزة الرقابية للمحافظة على المال العام.



وأشار حداد خلال محاضرته في جامعة آل البيت عن "دور ديوان المحاسبة في المحافظة على المال العام خلال المئوية الأولى وتطلعاته المستقبلية في المئوية الثانية للدولة الأردنية"، إلى أن الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك وكتب التكليف السامية للحكومات المتعاقبة شددت على أهمية دور الأجهزة الرقابية ومنها ديوان المحاسبة في الحفاظ على المال العام من الهدر والضياع .

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