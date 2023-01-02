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الإثنين، 02-01-2023 07:18 م

محافظ إربد يؤكد أهمية إدامة الجاهزية تحسباً من أضرار السيول بالأغوار الشمالية

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الوكيل الاخباري - أكد محافظ إربد، رضوان العتوم، أهمية إدامة جاهزية مختلف الدوائر المعنية في لواء الأغوار الشمالية؛ تحسباً لتشكل السيول المحتملة خلال فصل الشتاء.

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الاثنين، اجتماعا للجنة الدفاع المدني في مبنى متصرفية الأغوار الشمالية، بحضور متصرف اللواء الدكتور علي الحوامدة والمسؤولين الأمنيين في شرطة غرب إربد والدفاع المدني ورؤساء بلديات اللواء وممثلي مجلس المحافظة ومديرة أشغال اربد.

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