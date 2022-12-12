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الإثنين، 12-12-2022 01:23 م

وفاة شخص وإصابة 3 آخرين بحريق منزل في إربد

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن فرق الإطفاء المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني شرق إربد تعاملت اليوم مع حريق شب في شقة تقع في الطابق الثالث بمحافظة إربد.

وبين الناطق أنه نتج عن الحادث وفاة شخص إثر تعرضه لحروق بالغة في الجسم، وإصابة 3  آخرين بضيق في التنفس نتيجةً للأدخنة المتصاعدة من الحريق. 

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واكد ان فرق الإطفاء عملت على إخماد الحريق والسيطرة عليه، وعملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفاة إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وفتح تحقيق بأسباب الحريق.

 




 

 


 

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