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الأحد، 12-09-2021 01:20 م

محافظ البلقاء: مستشفى السلط الجديد بحاجة لكوادر طبية وتمريضية

كورونا 6


الوكيل الإخباري - قال محافظ البلقاء فراس أبو قاعود، الأحد، إن مستشفى السلط الجديد بحاجة إلى كوادر طبية وتمريضية و لخدمات مساندة، ليتمكن من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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وأشار خلال قيامه بجولة تفقدية للمستشفى، إلى أنه "سيبحث هذا الموضوع اليوم، مع وزير الصحة والأمين العام لوزارة الصحة، وأنه سيعمل على متابعة احتياجات المستشفى للعمل على تلبيتها وفق الإمكانات المتاحة".


واستمع ابو قاعود، لشرح مفصل من مدير المستشفى الدكتور علي العبداللات عن واقع الخدمات المقدمة للمواطنين وأبرز الاحتياجات، مؤكداً أن تقديم خدمات صحية بجودة عالية هو أساس العمل ويجب الحفاظ عليه.


 




 

 


 

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