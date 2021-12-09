محافظ الطفيلة: تعاملنا مع عدد من الاغلاقات وتعطل المركبات

الوكيل الإخباري- قال محافظ الطفيلة الدكتور محمد أبو رمان إنه لم تُسجل أي حوادث بالمحافظة إثر المنخفض الجوي، وأن الأمور تحت السيطرة.

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وبين ابو رمان لـ"الوكيل الإخباري" أن غرفة العمليات تتابع مع الفرق مجريات الأمور، موضحاً أن بعض الاغلاقات حدثت على الطرق الخارجية، خاصة طريق الحسا وطريق شريف الجنوبي وجرف الدراويش.



وأشار إلى أنه تم التعامل مع تعطل عدد من المركبات، وقامت الأجهزة الأمنية بتقديم اللازم من خلال غرفة العمليات التي تتابع على مدار الساعة.



وشهدت أغلب محافظات الجنوب مساء أمس الأربعاء رياح قوية وغبار وأتربة على الطرق الخارجية بسبب المنخفض الجوي الذي تتعرض له المملكة.

