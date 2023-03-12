مخزون القمح في الأردن يغطي الاستهلاك المحلي 12 شهرا

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

كشفت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن مخزون القمح في الأردن يغطي الاستهلاك المحلي لمدة 12 شهرا، فيما يغطي مخزون الشعير نحو 11 شهرا.

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وقالت الوزارة في ردها على استفسارات "الوكيل الإخباري"، إن مخزون القمح في المملكة آمن، وتعمل الوزارة على تعزيزه باستمرار من خلال طرح المناقصات لشراء كميات إضافية.

وأضافت أن معظم مستوردات القمح تأتي من رومانيا، ولم تؤثر الحرب الروسية الأوكرانية عليها، لافتة إلى أن الأردن لا يستورد القمح أو الشعير من هذين البلدين.

وأوضحت الوزارة أن الأسعار في السوق العالمية تعتمد على العرض والطلب بالإضافة إلى الأزمات مثل الحروب أو الظروف الطبيعية التي قد تؤثر فيها.

يشار إلى أن الاستهلاك الشهري من القمح في الأردن يقدر بـ90 ألف طن.

