الهواري يؤكد أهمية التوسع في الاختصاصات الصحية

الوكيل الإخباري - أكد وزير الصحة، رئيس الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية بالنيابة الدكتور فراس الهواري، اليوم السبت، أهمية دعم المجلس لتطوير القطاع الصحي في الدول العربية، بما ينعكس إيجابا على الخدمة الصحية التي يقدمها هذا القطاع للشعب العربي.

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جاء ذلك خلال ندوة متخصصة ترأسها رئيس المكتب التنفيذي الدكتور عادل العدوي، تحت عنوان "المسيرة والمستقبل"، ضمن أعمال الملتقى المجلس العربي للاختصاصات الصحية في البحر الميت، بمناسبة مرور 45 عاماً على تأسيس المجلس، والاحتفال بخريجي المجلس الجدد.



وأشار الهواري إلى أهمية التوسع في الاختصاصات والاعتماد وضمان الجودة، والتعليم الطبي والتدريب، والقياس والتقويم، والتطوير المهني المستمر.



وأكدت الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية هيفاء أبو غزالة، دعم الجامعة للمجلس، بما يسهم في تطوير عمله الذي يعد من اهم منجزات مجلس وزراء الصحة العرب منذ إنشائه عام 1978، متطلعة إلى المزيد من التنسيق والتعاون لتعزيز القطاع الصحي بالدول العربية الأقل نموا عبر التنمية المهنية وبناء القدرات للأطباء وأعضاء الفريق الصحي.



ولفتت إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تولي اهتماما بالغا بالقضايا العربية المشتركة ومن ضمنها تطوير الرعاية الصحية في الدول العربية باعتبار أن الرعاية الصحية ركيزة أساسية في المنظومة الصحية، مؤكدة ضرورة مواصلة الحكومات العربية في تحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية الأولية ووضع ذلك على قمة أولويات برامج وزارات الصحة العربية.



وثمنت دور الأردن لاحتضانها المجلس في مقره المؤقت بالعاصمة عمان، مشيدة بجهود المجلس العربي في تنظيم الحفل تقديرا للعلماء والخبراء والكفاءات الصحية العربية، الذين يبذلون جهودا من اجل صحة المواطن العربي.



وشارك في الندوة المتخصصة نائب رئيس المكتب التنفيذي/ الأمين العام السابق الدكتور محمد السويحلي متحدثا عن مسيرة المجلس العربي منذ 45 سنة، والأمين العام للمجلس العربي الدكتور عمر الرواس والذي تحدث عن مستجدات المجلس العربي حول الحوكمة والتطور التكنولوجي، بالإضافة إلى رئيس المجلس العلمي الاستشاري المشترك الدكتور اغبد الكتبي للحديث عن المجالس العلمية والتخصصات الدقيقة.



وقال الأمين العام المساعد، رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى الدكتور جواد الشريف، إن الرعاية الهاشمية للملتقى تعطي بعدا عربيا، مثمنا جهود الأردن في احتضان الأنشطة العلمية للمجلس، وإقامة الامتحانات لتقييم الأطباء للحصول على شهادة الاختصاص العربي، خدمة للمواطنين العرب.



وعلى هامش الملتقى، عقد الوزير الهواري لقاءات ثنائية منفصلة مع كل من وزير الصحة العراقي الدكتور صالح مهدي الحسناوي، وممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتورة هيفاء أبو غزالة، ووزير الصحة العامة والسكان بالجمهورية اليمنية الدكتور قاسم محمد بحيبح، بهدف تعزيز العمل العربي المشترك في المجالات الصحية.



وفي الجلسة الثانية اليوم السبت، التي ترأسها رئيس المكتب التنفيذي الدكتور عادل عدوي، عرض أمين عام المجلس العربي للاختصاصات الصحية الدكتور عمر الرواس الخطة الاستراتيجية للمجلس التي تعتمد على الحوكمة والتكنولوجيا، وعرض المشرف الأكاديمي على مكتب الاعتماد وضمان الجودة الدكتور إسماعيل مطالقة حول الاعماد وضمان الجودة.



كما عرض مدير إدارة التعليم الطبي والتدريب الدكتور عصام الطوخي استراتيجيات التعليم الطبي المستمر وأهميته في مسيرة الأطباء، مثلما عرض مدير إدارة الامتحانات (القياس والتقويم) الدكتور صبيح المشهداني عن القياس والتدريب للطلبة.



كما تحدث رئيس وحدة التطوير المهني المستمر الدكتور نبيل القرشي عن التطوير المهني المستمر.



وناقش الحضور إمكانية تطبيق توأمة مجلس الاختصاصات العربية مع المجالس المحلية للدول العربية وتوحيد معاييره، وتعزيز عمل المجلس العربي ونقل تجربة المجلس إلى الدول التي تحتاج إلى تحسين جودة المخرجات في التطور التقني وتطوير القدرات ورفع من جودتها، بالإضافة إلى وصول برامج التدريب إلى الدول العربية كافة، وخاصة الدول التي لا يوجد بها مراكز تدريبية.



ويهدف الملتقى إلى الالتقاء بالمؤسسين من وزراء الصحة العرب، ووفد من جامعة الدول العربية، وشركاء المجلس، وأعضاء الهيئة العليا واللجان التنفيذية للمجالس العلمية، إضافة إلى الاحتفاء بالمتخرجين من برامج المجلس العربي للعام 2022، وتكريم المتفوقين والذي يأتي تحت عنوان "معاً لبناء كادر صحي متمكن".



يذكر إن الملتقى يعقد بالأردن من 9 إلى 12 شباط، تحت رعاية سمو ولي العهد، يضم نحو 300 طبيب من أصحاب الفكر العلمي والاختصاص من المؤسسات الصحية والأكاديمية المختلفة من 22 دولة عربية.