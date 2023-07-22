مذكرة تعاون لتدريب مهندسين زراعيين حديثي تخرج

الوكيل الإخباري - وقع المدير العام للمركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد، ونقيب المهندسين الزراعيين، مذكرة تعاون لتدريب وبناء قدرات المهندسين الزراعيين حديثي التخرج.

اضافة اعلان



وقال حداد، إن منظومة التحديث الاقتصادي وإطلاق الإمكانات التي تقودها الحكومة، تشكل خارطة طريق للاستثمار في طاقات الشباب من خلال إعداد برامج لبناء قدرات المهندسين الزراعيين بخاصة حديثي التخرج، وإيجاد فرص عمل قادرة على إيجاد بدائل للحد من مشكلتي الفقر والبطالة، وتحفيز حديثي التخرج ليصبحوا صانعي فرص عمل وليس باحثين عنها، اضافة الى تعزيز الأمن الغذائي من خلال إدخال برامج الابتكار والإبداع وزيادة القيمة المضافة على المنتج وتحسين جودة المنتج الزراعي الأردني وتبني تقنيات حديثة معززه لتطوير القطاع الزراعي وزيادة فرصه التنافسية.



وأضاف حداد أن دور مركز البحوث من خلال هذه الاتفاقية تكاملي مع النقابة لتدريب المهندسين الزراعيين، وتعزيز تمويل البرنامج التدريبي من خلال الشركاء المحليين والدوليين، وتكاملية مع النقابة من ترشيح المهندسين المنوي تدريبهم في محطات المركز الوطني، وتعزيز فرص تدريبهم بخاصة في محافظات الأطراف والجنوب ووادي الأردن.



بدوره، قال أبو نقطة إن النقابة تعمل بجهد وشراكة مع جميع مؤسسات القطاع الزراعي لاستحداث وتفعيل برامج تدريبية علمية ومنهجية لمنتسبيها حديثي التخرج، لإكسابهم مهارات تؤهلهم لدخول سوق العمل أو التوجه نحو تأسيس مشاريع زراعية صغيرة.



وأضاف أبو نقطة، أن لجنة في النقابة ستختار المهندسين الزراعيين حديثي التخرج حسب مكان إقامتهم ليكون قريبا لمحطات مركز البحوث الزراعية والمعدة لغايات بناء القدرات.