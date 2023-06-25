التربية: تصحيح أوراق امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" ستكون عبر طريقتين

الوكيل الإخباري - أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، أنّ عملية تصحيح أوراق امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" ستكون عبر طريقتين، هما الماسح الضوئي والتصحيح التقليدي



وقال العجارمة خلال اجتماعه بلجنة التعليم والشباب النيابي، إنّ عدد المتقدمين لامتحان الثانوية العامة للدورة الحالية بلغ 189 ألف طالب وطالبة.



وأشار في الاجتماع الذي بحث امتحان الثانوية العامة، إلى أنّ الوزارة لن تسمح بأي مخالفة اثناء تأدية الامتحانات، وستطبق التعليمات والقوانين لمن يرتكب اي مخالفة.



وأشار العجارمة الى ان الوزارة ستوفر القرطاسية التي يحتاجها الطالب (أقلام، مبراة، ممحاة، الة حاسبة)



وثمن رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية، الدكتور طالب الصرايرة، الجهود التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم لانجاح امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي).



ودعا بحضور رئيس مجلس النواب بالانابة الدكتور احمد الخلايلة، لزيادة الرسائل الموجهة للطلبة والأهالي من خلال وسائل الاعلام المختلفة للتوعية بالتعليمات والعقوبات لغير الملتزمين.



كما دعا الصرايرة الى ضرورة زيادة حملات التوعية لدراسة المسارات المهنية.



من جهتهم، اشاد النواب : عطا ابداح ، هايل عياش، فايزة عضيبات ،ناجح العدوان، بالجهود التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم لانجاح عملية تقديم امتحان الثانوية العامة.



ودعوا إلى تشديد الحملات الاعلامية للتوعية بالتعليمات والعقوبات للمتقدمين لامتحان "التوجيهي".



وحول تطوير ملف امتحان الثانوية العامة، قال العجارمة، إن عملية التطوير ستبدأ بداية العام 2026/2025 ، حيث سيتقدم الطالب في صف الاول الثانوي لجميع المواد من خلال النجاح في اربعة مواد وهي تاريخ الأردن، اللغة العربية، اللغة الانجليزية، التربية الاسلامية لغايات التقدم لامتحان الثانوية العامة.



وأضاف انه سيكون هناك حقول لدراسة الثانوية العامة يختار احدها الطلبة (هندسي، طبي، لغات، قانوني، انسانيات) يختار الطالب المسار الذي يرغب بدراسته، إذ يتم خلالها دراسة المواد التخصص والتقدم فيها لامتحان الثانوية العامة في احد الحقول سابقة الذكر.



وبشأن جدوى الفاقد التعليمي، قال العجارمة انه برنامج علاجي يضمن اتقان الطلبة للنتاجات المهمة ( المهارات ونتاجات التعلم) التي تؤهل الطالب للانتقال من صف الى آخر.

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وحضر اللقاء ومدير عام الامتحانات في الوزارة احمد كنانة، شكره وتقديره للاجهزة الامنية المختلفة على جهودها لانجاح امتحان الثانوية العامة.



