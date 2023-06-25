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الأحد، 25-06-2023 01:31 م

الولايات المتحدة تتجه لتقديم 1,45 مليار دولار مساعدات للأردن في العام المقبل

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الوكيل الإخباري - طلبت الإدارة الأميركية توفير 1.45 مليار دولار كمساعدات سنوية للأردن للعام المقبل 2024، بما يتماشى مع مذكرة التفاهم التي تؤطر المساعدات المالية التي تعتزم الولايات المتحدة تقديمها للأردن لـ 7 سنوات.

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ووفق تقرير أصدره مركز أبحاث الكونغرس الأميركي فإن هذه المساعدات التي طلبتها الإدارة الأميركية للموافقة عليه من الكونغرس، تتضمن 1.035 مليار دولار المساعدات الاقتصادية، 400 مليون دولار تمويل عسكري، 3.8 مليون دولار منحة للتعليم والتدريب العسكري، و2.5 مليون دولار لبرامج المراقبة الدولية للمخدرات وإنفاذ القانون، ومنحة بقيمة 5.9 مليون دولار لدعم برامج مكافحة الإرهاب وإزالة الألغام، ومليوني دولار لبرامج الصحة العالمية.


وأقر قانون اعتماد مخصصات وزارة الخارجية الأميركية، على توفير 1.65 مليار دولار من إجمالي المساعدات الخارجية الثنائية للأردن للعام 2023.


وتشمل هذه المخصصات؛ أكثر من 1.2 مليار دولار كمساعدات اقتصادية، منها 845 مليون دولار تم تخصيصها كتحويل نقدي مباشر للحكومة الأردنية، إضافة إلى توفير 425 مليون دولار كمساعدات عسكرية.


وذكر التقرير أن القانون "يدعم الحكومة الأردنية في إجراء إصلاحات اقتصادية مستدامة، بما في ذلك في قطاع المياه والقطاع العام، بما يتفق مع بنود مذكرة التفاهم الجديدة بين الولايات المتحدة والأردن".


وأشار المركز إلى تقرير للبنك المركزي يبين أن المساعدات الاقتصادية الأميركية للأردن "ستدفع أجندة الإصلاح الاقتصادي للحكومة الأردنية، وتخفف من آثار أزمة اللجوء، وتوفر دعمًا مباشرًا لميزانية الحكومة الأردنية للنفقات غير العسكرية، مما يسهم في خفض عجز ميزانية الحكومة".


تمثل المساعدات الأميركية السنوية للأردن "أكثر من 40% من إجمالي المساعدات الرسمية التي تتلقاها المملكة سنويا"، حيث أشار تقرير مركز الكونغرس إلى أن العديد من صانعي السياسة الأميركيين يدعون إلى استمرار المساعدة الأميركية القوية للأردن.


في 16 أيلول 2022، وقعت الولايات المتحدة والأردن مذكرة التفاهم الرابعة التي تحكم المساعدات الخارجية الأميركية للأردن، حيث تُلزم الاتفاقية التي مدتها سبع سنوات (2023-2029)، والتي تخضع لمخصصات الكونجرس، الإدارة الأميركية بالسعي للحصول على ما مجموعه 1.45 مليار دولار سنويا من المساعدات الاقتصادية والعسكرية للأردن.


وبلغ إجمالي المساعدات الأميركية الثنائية (التي تشرف عليها وزارتا الخارجية والدفاع)، للأردن حتى السنة المالية 2020 ما يقرب من 26.4 مليار دولار.


المملكة

 




 

 


 

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