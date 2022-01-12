مذكرة تفاهم بين الجيش والطاقة لاكتشاف العناصر الأرضية النادرة

الوكيل الإخباري - وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية مع القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لتطوير شراكة استراتيجية في مجال التعدين للتعاون في التنقيب عن العناصر الأرضية النادرة والمعادن الاستراتيجية في منطقة دبيديب جنوب الأردن.

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وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، إنه بموجب مذكرة التفاهم سيتم خلال مدة أقصاها سنتان الانتهاء من عمليات التقييم الأولي والمسح الجيولوجي لكامل المنطقة و مساحتها 2400 كيلو متر مربع يستثنى منها المحميات الطبيعية والاثرية والجيولوجية بالإضافة الى المساحات التي تم إصدار حقوق تعدين بها لأي جهة أخرى.

وأضاف أن مذكرة التفاهم تشمل التنقيب عن العناصر الأرضية النادرة والتي تضم 17 عنصرا بالإضافة إلى عنصر الليثيوم في محيط منطقة دبيديب جنوب المملكة، لافتا الى ان الوزارة عملت في استكشاف هذه المعادن لمدة عامين وأن المؤشرات الأولية تدل على وجود هذه العناصر بكميات جيدة وتكتسب أهمية نظرا لدخولها في صناعات متطورة.



واعرب عن أمله ان يقوم حول هذه الثروات المعدنية عددا من الصناعات التحويلية التي تسهم في تطوير العملية الاقتصادية في المملكة وتوفير المزيد من فرص العمل والموارد المالية للدولة.



وبين ان المراحل التجارية ستتبع عمليات تحديد الكميات والاحتياطيات في المنطقة ومن المبكر تحديد مدد معينة لذلك. مشيدا بالتعاون القائم بين الوزارة والقوات المسلحة الاردنية.



وأشار الى ان مذكرة التفاهم تأتي في اطار توجه الوزارة ومساعيها لايلاء قطاع التعدين أهمية لدوره في رفد الاقتصاد بقيمة مضافة إستناداً الى قانون المصادر الطبيعية ونظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الإستراتيجية وإلى تعليمات دراسة العرض المباشر وتقييمه لإستغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الإستراتيجية.



وأكد الخرابشة حرص الوزارة على استقبال طلبات العروض المباشرة للشركات المهتمة بإستغلال المعادن الإستراتيجية.



يذكر أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية قد أصدرت (تعليمات دراسة العرض المباشر وتقييمه لمشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الإستراتيجية) تم فيها تحديد المعايير التي يتم تقييم طلبات العرض المباشر للشركات المهتمة بالإستثمار في القطاع.

