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الثلاثاء، 04-04-2023 10:26 م

مذكرة تفاهم بين الوطنية للتشغيل وصندوق المعونة الوطنية

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الوكيل الاخباري - وقعت الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع صندوق المعونة الوطنية، لتنفيذ برامج مهنية تدريبية لتأهيل قوى بشرية متدربة ذات مهارات وكفاءات عالية لتلبية احتياجات سوق العمل الأردني، لتمكن المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية من رفع المستوى المعيشي لهم ولذويهم.

وقع المذكرة عن الوطنية للتشغيل والتدريب مديرها العام العميد الركن سليمان الفاعوري وعن صندوق المعونة الوطنية المديرة العامة للصندوق ختام الشنيكات.

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