مركز زها يحتفل بحصوله على جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي

الوكيل الاخباري - رعت سمو الاميرة عالية رئيسة مجلس مركز زها الثقافي وبحضور مندوب نائب أمين عمان محمد رسمي القيسي وعدد من كوادر الامانة الحفل الذي أقامه مركز زها بعد حصوله على المركز الثاني (مكرر) في جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي على مستوى مؤسسات المملكة.





وقدمت في بداية الحفل فرقة كورال مركز زها الثقافي مقطوعات غنائية مختلفة حازت على إعجاب الحضور - وتعد أول فرقة موسيقية غنائية لليافعين على مستوى مؤسسات المملكة والتي تضم مواهب أردنية مثلت الأردن في المهرجانات المحلية والدولية وغنت من أجل الأطفال لأهداف إنسانية وأيضا" تعنى بالتراث الأردني الأصيل .

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وانبثقت رؤية سمو الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد ، من أهمية تحفيز الجهود المبذولة لإذكاء مبادرات فردية ومؤسسية داعمة للعمل التطوعي المتميز .



وجاءت محاور هذه الجائزة بهدف نشر ثقافة التطوع وترسيخ قيم العمل التطوعي ، وتفعيل المسؤولية المجتمعية لدى المؤسسات لدفع مسيرة التنمية المجتمعية المستدامة بعيدا" عن الربحية وانطلاقا" من مسؤوليتها الأخلاقية للمساهمة في بناء المجتمع .



وأكدت مديرة مركز زها رانيا صبيح حرص مركز زها الثقافي منذ بداية تأسيسه على حصول الأطفال واليافعين والمجتمع المحلي على خدمات مجانية وآمنة محفزة لقدراتهم وتشجيعهم على الإبداع والإبتكار والذي أعتبر العمل التطوعي ركيزة مبادراته الهادفة من خلال فروعه الـ ٢٤ المنتشرة في العاصمة عمان ومحافظات المملكة .



وكانت رسالته تحفيز المجتمع على التفكير الابتكاري ، وتعزيز الوعي التقني بين الشباب واليافعين والتركيز على دمج التكنولوجيا والعلوم في ثقافة المجتمع المحلي بشكل مبدع وملهم .



ومن هنا جاءت مبادرة "ثقافة الروبوت" لنشر وتعزيز ثقافة التكنولوجيا والروبوت في المجتمع المحلي بأكمله ، وجرى تصميمها بأسلوب تفاعلي يشجع الشباب والأفراد من جميع الفئات العمرية على المشاركة بتجارب وأنشطة ممتعة ترتبط بالروبوت والتكنولوجيا .



ومثل دور المتطوعين والمدربين الملهمين أهم جوانب المبادرة من خلال مشاركتهم بجلسات تدريبية وورشات تفاعلية ونقلوا المعرفة والمهارات التقنية للمشاركين بشكل مبسط وشيق. .



وقدم في الحفل فيديو تم فيه استعراض مبادرة ثقافة الروبوت في مركز زها الثقافي وحصولها على جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي .



وتم تقديم الشكر لكافة المتطوعين و فرق الروبوت الآلي والذكاء الاصطناعي وكوادر مركز زها الثقافي وكافة العاملين فيه المساهمين في وصول المركز وحصوله على جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي على مستوى مؤسسات المملكة.

