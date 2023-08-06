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الأحد، 06-08-2023 06:48 م

فرق زها الثقافي تبهر الجمهور بمشاركتها في مهرجان جرش للمرة الخامسة على التوالي

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الوكيل الإخباري- حظيت مشاركة مركز زها الثقافي في مهرجان جرش للثقافة والفنون ، بمتابعة جماهيرية ، ولاقت استحسان زوار المهرجان وقالت المدير التنفيذي لمركز زها الثقافي رانيه صبيح ، إن هذه المشاركة هي الخامسة على التوالي في مهرجان جرش الذي يبرز إرث الأردن الثقافي والتاريخي والفنّي وأضافت  أن المهرجان يعكس صورة الأردن الملتصق بأمته العربية ، إذ يشكل مرآة لحضارته وثقافة أبنائه وحضناً للمفكرين والأدباء والمثقفين والفنانين العرب ، انطلاقاً من كونه بالأساس مهرجان للعائلة الأردنية بمختلف اهتماماتها وأشعلت فرق زها من ضمنها الموسيقيين الكبار بعروضها مسرح "ارتيمس" بالحماس ، فقدمت فرقة الكورال التخت الشرقي مجموعة أغانٍ شرقية ووطنية ، وسط تفاعل الجمهور  فيما تنوعت مشاركات مركز زها الثقافي ، في المهرجان ، بين دبكات على أنغام أغانٍ فلكلورية، وعزف على العود والجيتار ، وعروض باليه ، واسكتشات مسرحية وفقرات شعرية ، بينما عزفت فرقة "زها درم جام"  فقرات إيقاعية موسيقية عبر أدوات معاد تدويرها وشارك المركز في ساحة المتحف في عدد من الفقرات المتميزة للمجتمع المحلي والاطفال كدولاب الخزف وعرض المنتجات المرتبطة بالحرف اليدوية وعرض مجسمات لأثار الاردن  و لوحات الخط العربي وتصنيع الاكسسوارات ومسرح الدمى والحكواتي وفقرة الساحر ضمن مشاركة كرنفال الاسرة "مكتبة زها المتنقلة".

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