مركز مكافحة الأوبئة يُحذر من التسرع في تخفيف الإجراءات

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الوكيل الاخباري - قال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية فراس الهواري، السبت، إن استقرار نسب الإيجابية في فحوصات فيروس كورونا المستجد الأسبوع الماضي مؤشر جيد.
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وأوضح الهواري لـ"المملكة" أن نسب الإيجابية الأسبوع الماضي تراوحت بين 13% و13.5% تقريبًا، مشيرًا إلى أنه سيتم مراقبة استقرار المؤشر من عدمه.

وأضاف أن أعداد مرضى كورونا في المستشفيات بلغت نحو ألفي حالة، لافتا إلى أن عدد الإدخالات في الموجة السابقة بلغت نحو 2200.

"الأرقام تعني المزيد من الإدخالات والمزيد من الضغط على الكادر الصحي"، بحسب الهواري.

وأشار إلى ضرورة الإسراع في عملية إعطاء اللقاح، وعدم التسرع في تخفيف الإجراءات الاحترازية لمكافحة الفيروس.

 




 

 


 

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