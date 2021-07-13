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الثلاثاء، 13-07-2021 04:10 م

مسار خاص لمتلقي جرعتي كورونا في مطار الملكة علياء

مطار


الوكيل الإخباري - قال وزير النقل وجيه عزايزة، الثلاثاء، إنه جرى تحديد "مسارين خاصين للأشخاص المتلقين لجرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الأولى والثانية حتى لا يتم تأخر قدومهم أو مغادرتهم من مطار الملكة علياء".

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وأضاف، خلال مؤتمر مع وزير السياحة والآثار نايف الفايز في مطار الملكة علياء الدولي، أن "المسافر يحتاج إلى 40 دقيقة تقريبا منذ هبوط الطائرة حتى خروجه من المطار".


وأعلن عزايزة عودة عمل مطار الملكة علياء الدولي بكامل طاقته الاستيعابية على المبنين الشمالي والجنوبي، موضحا أن "هناك مراجعة دورية لإجراءات المطار للتقدم بها لعدم تأخير المسافر داخل المطار".


الفايز، قال إن "هناك ملاحظات بسيطة يتم علاجها متعلقة في موقع إعطاء فحوص فيروس كورونا (pcr)"، موضحا أن "مسؤولية شركة الطيران التأكد من شهادة تلقي اللقاح لحظة صعوده إلى الطائرة قبل وصوله الأردن".


سجلت حركة المسافرين القادمين والمغادرين عبر مطار الملكة علياء الدولي نموا 24% في النصف الأول من العام الحالي بنحو مليون و233 ألف مسافر.


 




 

 


 

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