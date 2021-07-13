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الثلاثاء، 13-07-2021 09:25 ص

الأردن يعزي بضحايا حريق مستشفى بالعراق

الخارجية الوكيل


الوكيل الإخباري - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أحر التعازي وأصدق المواساة لحكومة وشعب العراق بضحايا حريق مستشفى الحسين في محافظة ذي قار العراقية الاثنين، الذي أسفر عن وفاة وإصابة العشرات.

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وارتفع عدد الوفيات جراء حريق اندلع الاثنين، داخل مركز عزل لمصابين بفيروس كورونا في مستشفى في محافظة ذي قار جنوبي العراق إلى 54 وفاة، وفق مديرية الصحة في ذي قار التي أعلنت "حالة الطوارئ".


وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير ضيف الله علي الفايز، تضامن المملكة مع العراق الشقيق في هذا المصاب الأليم، معربا عن تعازي المملكة لذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.


 




 

 


 

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