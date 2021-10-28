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الخميس، 28-10-2021 08:22 ص

مستشفى الجامعة بصدد فتح الحضانة لأبناء العاملات على مدار 24 ساعة

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الوكيل الإخباري- استقبل مدير عام مستشفى الجامعة الأردنية، الدكتور جمال ملحم، وفدا من مؤسسة صداقة للحضانات المؤسسية، ضم الأعضاء المؤسسين رنده نفاع وسهر العالول وريم أبو الراغب، بحضور مدير دائرة التمريض- رئيس مجلس إدارة حضانة المستشفى، صخر الحياري.

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وتهدف الزيارة حسب بيان صدر عن المستشفى، الأربعاء، إلى بحث التعاون بين المؤسسة والمستشفى في مجال تدريب العاملين في حضانة المستشفى، والعمل على تقديم الدعم الفني لها وتوسيعها وتحسين نوعيّة الخدمات المقدمة للأطفال.


وكشف ملحم أن حضانة المستشفى بصدد فتح أبوابها للأطفال أبناء العاملات به على مدار 24 ساعة، نظرا لطبيعة عمل المستشفى.


وجال الوفد الزائر في حضانة المستشفى ومرافقها، واستمعوا إلى شرح مفصّل قدّمه الحياري، بيّن خلاله بأن الحضانة التي تأسست منذ عام 1994 تُقدّم خدماتها إلى أكثر من 50 طفلا ما بين عمر 3 شهور و 5 سنوات، حيث يتلقّون الرعاية الصحية والترفيهية والتعليمية مؤكداً التزامها وفي ظل تداعيات جائحة كورونا بكافة اشتراطات السلامة العامة التي تضمن بيئة آمنة وصحية للأطفال.

 

 

 




 

 


 

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