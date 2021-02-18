مصدر طبي لـ الوكيل : قرارات حكومية بعد ارتفاع إصابات كورونا

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مصدر طبي ، عضو في اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، أن هنالك توصياتٍ من قبل الجهات المعنية ، بعد الارتفاع الملموس لإصابات فيروس كورونا خلال الأيام الماضية في المملكة.

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ورجح المصدر ، الخميس لـ"الوكيل الإخباري" ، صدور قرارات ، للحد من انتشار الفيروس ، دون أن يُحدد توقيت ذلك ، واكتفى بالقول " الأمر بحاجة لدراسة وتأنٍ في كثير من الأمور خاصة فيما يتعلق باستكمال فتح العديد من القطاعات الاقتصادية ".

وأوضح ، أن ارتفاع نسبة الفحوصات الإيجابية ، يحتّم على الجهات المعنية ، اتخاذ إجراءات عاجلة ، تحسّبا من ارتفاع الإصابات من جديد ، بشكل أكبر مما هو عليه حاليا.

وزاد " القرارات القادمة بيد رئاسة الوزراء ، وهذا يتطلب الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية كارتداء الكمامة ، والعمل بالتباعد الجسدي".

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