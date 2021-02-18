الخميس 18-02-2021
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الخميس، 18-02-2021 01:28 م

التشديد على الإجراءات الوقائية

مصدر طبي لـ الوكيل : قرارات حكومية بعد ارتفاع إصابات كورونا

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الدكتور بشر الخصاونة - أرشيفية


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مصدر طبي ، عضو في اللجنة الوطنية لمكافحة  الأوبئة ، أن هنالك توصياتٍ من قبل الجهات المعنية ، بعد الارتفاع الملموس لإصابات فيروس كورونا خلال الأيام الماضية في المملكة.

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ورجح المصدر ، الخميس لـ"الوكيل الإخباري" ، صدور قرارات ، للحد من انتشار الفيروس ، دون أن يُحدد توقيت ذلك ، واكتفى بالقول " الأمر بحاجة لدراسة وتأنٍ في كثير من الأمور خاصة فيما يتعلق باستكمال فتح العديد من القطاعات الاقتصادية ".

 

وأوضح ، أن ارتفاع نسبة الفحوصات الإيجابية ، يحتّم على الجهات المعنية ، اتخاذ إجراءات عاجلة ، تحسّبا من ارتفاع الإصابات من جديد ، بشكل أكبر مما هو عليه حاليا.

 

وزاد " القرارات القادمة بيد رئاسة الوزراء ، وهذا يتطلب الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية كارتداء الكمامة ، والعمل بالتباعد الجسدي".

 

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