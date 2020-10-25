مكافحة المخدرات: البلاغات عن المروجين سرية







الوكيل الإخباري - قال العقيد حسان القضاة مدير إدارة مكافحة المخدرات إن المواطن شريك رئيس في العملية الأمنية، مناشداً كافة المواطنين الإبلاغ عن المتعاملين بالمواد المخدرة، وعدم التستر عليهم حيث أن هذه البلاغات ستكون بشكل سري.



وأكد القضاة أنه وبتوجيهات من مدير الأمن العام صعدت إدارة مكافحة المخدرات من جهودها الميدانية وبالشراكة مع كافة وحدات الأمن العام .



وأشار العقيد القضاة في تصريحات صحفية، أن هذه الحملة مدروسة ومنظمة لاستهداف أوكار وأماكن تواجد تجار ومروجي المواد المخدرة حيث تبين وجود ارتباط وثيق ما بين فارضي الإتاوات وأرباب السوابق وتجارة المواد المخدرة .



وفيما يتعلق بالمحور الوقائي والتوعوي الذي تقوم به إدارة مكافحة المخدرات قال العقيد القضاة إن الإدارة تحرص على هذا الجانب من خلال عقد ورش العمل والندوات والمحاضرات التي تستهدف كافة فئات المجتمع بهدف نشر الوعي والثقافة المجتمعية حول أخطار المخدرات وآثارها السلبية.