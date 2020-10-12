الوكيل الإخباري - جلنار الراميني- ملفات شائكة أمام الحكومة الجديدة ، والتي أضحت، مثار جدل شعبي في الأردن ، ويجدر على الحكومة أن تجعلها في سلّم أولوياتها ، من منطلق الواجب والمسؤولية في المناصب الوزارية، لخدمة الأردنيين على أكمل وجه .

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ملف كــورونا:

الملف الأهم ، في ملفات الحكومة الجديدة ، وأضحى حديث العالم بشكل عام ، والحديث الشعبي بشكل خاص .

الحكومة الجديدة ، ممثلة برئيس الوزراء الجديد ، بشر الخصاونة، أمامها العمل بقوة ، في سبيل إدارة الملف على أكمل وجه ، خاصة في المرحلة الراهنة ، نتيجة لارتفاع الإصابات بالفيروس، الأمر الذي يتطلب تكاتف جهود حكومية ، بطريقة مُتميّزة لتجاوز المرحلة ، بأقلّ الخسائر.

ملف التعليم عن بعد :

ملف التعليم عن بُعد ، نتيجة لتطورات الوضع الوبائي في المملــكة ، ما حدا بوزارة التربيــة والتعليم تعليق دوام المدارس، وتحويل الدراسة من التعليم الوجاهي إلى التعليم عن بعد .

الملف ، أضحى في بؤرة الاهتمام ، نتيجة لمواضع الخلل التي تعانيها "منصة درسك" ، ما أثقل كاهل طلبة المدارس والهيئات التدريسيّـة، وأولياء الأمور.

ولم يقتصر الأمر ، عند طلبة المدارس ، بل تعدّى ذلك إلى رياض الأطفال ، حيث أن نظام "التعليم عن بعد" غـير مجدٍ، نتيجة لعدم قدرة الأطفال على فهم محتوى المادة المعروضة إلكترونية، لصغر سنّهم .

كما أن الخلل في النظام طال طلبة الجامعات ، الذين أصبحوا "في مهبّ الريح" ، على حدّ وصف كثيرين.

ملف خدمة العلم :

ملف خدمة العلم ، أمام الحكومة ، حيث التنسيق مع القوات المسلّحة الأردنية ، مع وزارة العمل ، وقد تم الإعلان عن الخدمة ، التي لاقت الترحيب الأردني، نتيجة للامتيازات التي سيتم منحها للمكلّفين .

ملف أزمة انقطاع المياه:

يجدر على الحكومة ، النظر إلى أزمــة المياه ، حيث أصبحت الأزمة تُطال الكثير من المناطق في المملكة ، وكانت وما زالت تؤرّق الأردنييــن، بالرغم من صرخــات مرتفعة من أردنيين على مدار سنوات لوزارة المياه والري، لكن دون سماع صدى لأصواتهم .

ملف الدعم المالي للمنتفعين:

كورونا ، ألقت بظلالها على جيوب الأردنيين ، وأثقلت كاهلهم ماديّـا ، وأصبحت عائلات تعتمد بشكل كبير على المُخصصات من صندوق المعونة الوطنية المنبثق من وزارة التنمية الاجتماعية .

وما يهم في هذا المقام ، إعادة النظر بآليات الدعم المادي ، حيث أن العديد من الأسر لم تتلقى الدعم بالرغم من استيفائهم للشروط التي تمّ الإعلان عنها.

ملفات أخرى بحاجة إلى متابعة حثيثة من الحكومة ، لتكون على قدر أهل العزم.

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