من هي رجوة آل سيف خطيبة ولي العهد؟

الوكيل الاخباري - ولدت الآنسة رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف في الرياض، في 28 نيسان 1994، للسيد خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، والسيدة عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري، وهي الشقيقة الصغرى لفيصل ونايف ودانا.



وتلقت دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، وتعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" في نيويورك يالولايات المتحدة الأمريكية.



يعود أصل عائلة آل سيف إلى قبيلة سبيع، وهم شيوخ بلدة العطار في سدير، نجد، منذ بداية عهد الملك عبدالعزيز آل سعود.

اضافة اعلان