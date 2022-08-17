الخميس 18-08-2022
الوكيل الاخباري

فرحة طلبة التوجيهي 2022

هادي هشام العمري مبارك النجاح

ديوان الخدمة يوضح حول تعيينات الحراس في التربية

الملكة: كان عندي بنتين صاروا ثلاث

تجار: المواطن سيلمس انخفاضاً ملموساً بأسعار الزيوت النباتية

هيئة الاتصالات: مهلة 15 يوما للمراجعين قبل إيقاف القبض النقدي

ولي العهد بمناسبة خطوبته: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

هناندة: 44 مليون محاولة دخول على موقع نتائج التوجيهي قبل تفعيله

اب وابنه ينجحان معاً بالتوجيهي.. تعرف على قصة ناصر وعبدالله

قراءة في نتائج التوجيهي.. الإناث والعاصمة عمّان الأوفر حظا بقائمة الأوائل

الأربعاء، 17-08-2022 08:27 م

من هي رجوة آل سيف خطيبة ولي العهد؟

299646590_1232242054228512_6428105674414017205_n-1


الوكيل الاخباري - ولدت الآنسة رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف في الرياض، في 28 نيسان 1994، للسيد خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، والسيدة عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري، وهي الشقيقة الصغرى لفيصل ونايف ودانا.

وتلقت دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، وتعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" في نيويورك يالولايات المتحدة الأمريكية.

يعود أصل عائلة آل سيف إلى قبيلة سبيع، وهم شيوخ بلدة العطار في سدير، نجد، منذ بداية عهد الملك عبدالعزيز آل سعود.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (13)

بحث إقامة فندق سياحي تراثي في السلط

1120212110598873149457

ديوان الخدمة يوضح حول تعيينات الحراس في التربية

ففففف

الملكة: كان عندي بنتين صاروا ثلاث

82022141446297032807

الخارجية تعزي بضحايا فيضانات السودان

image_750x422_5e1041e5ab7c1

تجار: المواطن سيلمس انخفاضاً ملموساً بأسعار الزيوت النباتية

pic_131680

هيئة الاتصالات: مهلة 15 يوما للمراجعين قبل إيقاف القبض النقدي

أخبار متعلقة
1

الديوان الملكي يعلن خطوبة ولي العهد على الآنسة رجوة آل سيف - صور