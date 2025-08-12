الأردن يرفض مرور مساعدات إنسانية إسرائيلية عبر أراضيه إلى السويداء

11:13 م

الوكيل الإخباري- رفض الأردن مرور مساعدات إنسانية إسرائيلية عبر أراضيه إلى السويداء في سوريا، وفقا لصحيفة أكسيوس.





وكان الأردن قد استضاف، الثلاثاء، اجتماعا أردنيا سوريا أميركيا مشتركا، لبحث الأوضاع في سوريا، وسبل دعم عملية إعادة بنائها على أسس تضمن أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدتها، وعدم التدخل في شؤونها، وتلبي طموحات شعبها، وتحفظ حقوق جميع السوريين.



وجاء الاجتماع، الذي شارك فيه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، وسفير الولايات المتحدة لدى تركيا والمبعوث الأميركي الخاص لسوريا توماس بارك، وممثّلون عن المؤسسات المعنية في الدول الثلاث، استكمالا للمباحثات التي استضافتها عمّان في 19 تموز 2025، لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء جنوب سوريا، وحلّ الأزمة هناك.



وأكّد المُجتمِعون أن محافظة السويداء بكل مجتمعاتها المحلية جزء أصيل من سوريا، محمية ومحفوظة حقوق أبنائها في مسيرة إعادة بناء سوريا الجديدة نحو مستقبل منجز آمن لكل مواطني الدولة السورية، وبما يضمن تمثيلهم وإشراكهم في بناء مستقبل سوريا.



واتفق الأطراف الثلاثة على عقد اجتماع آخر في الأسابيع المقبلة، لاستكمال المداولات التي جرت اليوم، إضافة إلى الاستجابة لطلب الحكومة السورية تشكيل مجموعة عمل ثلاثية (سوريّة ـ أردنيّة ـ أميركيّة) تستهدف إسناد الحكومة السورية في جهودها تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء وإنهاء الأزمة فيها.



