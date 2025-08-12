ورشة تدريبية لتعزيز تجربة العملاء في قطاع التأمين

ويعقد التدريب في عمان خلال الفترة من 10 إلى 14 آب الحالي، ويركز على بناء أنظمة تأمين شاملة من خلال تحويل التركيز من المنتج إلى الأفراد، ومن المعاملات إلى العلاقات عبر دمج التعاطف والإنصاف وسرعة الاستجابة في كل مرحلة من مراحل رحلة التأمين، إلى إيجاد أنظمة تخدم احتياجات الفئات الهشة.
وأكدت نائبة الممثلة المقيمة للبرنامج، ماجدة العساف، أن التمويل العادل والمتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ضروري لتحقيق أثر إنمائي هادف، مشيرة إلى أن هذا النهج يرتكز على نظرية التغيير للبرنامج، والتي توضح كيف يمكن لتطوير قطاع التأمين أن يسهم في الحد من الفقر وتحفيز النمو الاقتصادي.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لاتحاد شركات التأمين الدكتور مؤيد الكلوب، أن التدريب يمثل خطوة متقدمة ضمن الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تنفيذ مشروع الاشتمال التأميني، لافتا إلى توقيع اتفاقية تعاون لدعم بناء القدرات وتدريب الخبراء في القطاع.
وأشار إلى أهمية هذا التدريب في تمكين المشاركين من فهم دورة حياة الشراكة، بدءا من تحديد الشركاء المناسبين، مرورا بتقييم الأهداف المشتركة وتحديد الأدوار، وصولا إلى التنفيذ والتقييم وإعادة التوجيه لدى الحاجة.
وتطرق إلى دور قنوات التوزيع البديلة مثل الجمعيات التعاونية والتطبيقات الرقمية في توسيع نطاق الوصول للفئات التي لا تحصل على خدمات تأمينية.
