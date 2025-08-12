أزمة علنية .. وزير دفاع إسرائيل رفض لقاء رئيس أركان جيش الاحتلال بمكتبه

وقالت الهيئة إن زامير كان يسعى "للحصول على موافقة كاتس بشأن التعيينات العسكرية"، في وقت تشهد فيه المؤسسة العسكرية خلافات متصاعدة حول الترقيات والتعيينات العليا. وأوضحت أن "رفض كاتس استقبال زامير جاء في خضم الخلافات بشأن التعيينات والترقيات في المؤسسة العسكرية".
وقالت وكالة فرانس برس إن وزير الدفاع الإسرائيلي وبخ زامير. وقالت وزارة الدفاع في بيان إن المداولات التي أجراها رئيس أركان الجيش بشأن التعيينات العسكرية "تمت... دون تنسيق أو اتفاق مسبق" مع الوزير كاتس.
وأضاف البيان أن هذا يعد "انتهاكًا للإجراءات المتعارف عليها"، ولذلك فإن كاتس "لا يعتزم مناقشة أي من التعيينات أو الأسماء التي تم نشرها أو الموافقة عليها".
وردّ زامير في بيان صادر عن الجيش بأنه "السلطة الوحيدة المخولة بتعيين الضباط من رتبة عقيد فما فوق". وأضاف البيان "رئيس الأركان يتخذ قرارات التعيين – وبعدها يُعرض التعيين على الوزير للموافقة".
سكاي نيوز
-
