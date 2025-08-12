الأربعاء 2025-08-13 12:12 ص
 

أزمة علنية .. وزير دفاع إسرائيل رفض لقاء رئيس أركان جيش الاحتلال بمكتبه

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير
 
الثلاثاء، 12-08-2025 10:40 م
الوكيل الإخباري-   دخلت الخلافات بين وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ورئيس أركان الجيش إيال زامير مرحلة جديدة من التصعيد، بعد أن رفض كاتس استقبال زامير في مكتبه، رغم وصوله "بعد تنسيق مسبق"، بحجة أنه "مشغول في اجتماع"، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.اضافة اعلان


وقالت الهيئة إن زامير كان يسعى "للحصول على موافقة كاتس بشأن التعيينات العسكرية"، في وقت تشهد فيه المؤسسة العسكرية خلافات متصاعدة حول الترقيات والتعيينات العليا. وأوضحت أن "رفض كاتس استقبال زامير جاء في خضم الخلافات بشأن التعيينات والترقيات في المؤسسة العسكرية".

وقالت وكالة فرانس برس إن وزير الدفاع الإسرائيلي وبخ زامير. وقالت وزارة الدفاع في بيان إن المداولات التي أجراها رئيس أركان الجيش بشأن التعيينات العسكرية "تمت... دون تنسيق أو اتفاق مسبق" مع الوزير كاتس.

وأضاف البيان أن هذا يعد "انتهاكًا للإجراءات المتعارف عليها"، ولذلك فإن كاتس "لا يعتزم مناقشة أي من التعيينات أو الأسماء التي تم نشرها  أو الموافقة عليها".

وردّ زامير في بيان صادر عن الجيش بأنه "السلطة الوحيدة المخولة بتعيين الضباط من رتبة عقيد فما فوق". وأضاف البيان "رئيس الأركان يتخذ قرارات التعيين – وبعدها يُعرض التعيين على الوزير للموافقة".

