الأرصاد تحذر من طقس الاربعاء

لـيــلاً: الطقس حار نسبي بوجه عام، مع ظهور الغيوم على إرتفاعات عالية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.
التحذيرات ليوم الاربعاء :
- عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة وقت الذروة.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية .
- خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في جنوب المملكة.
- خطر الانزلاق على الطرقات في جنوب المملكة التي تشهد هطول مطري.
تنبيهات ونصائح:
- عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة.
- عدم ترك مخلفات النيران واعقاب السجائر في المناطق الحرجية.
- الإكثار من شرب السوائل خاصة المياه.
- عدم ترك المواد القابلة للإشتعال داخل المركبات
