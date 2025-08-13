الأربعاء 2025-08-13 07:53 ص
 

الأرصاد تحذر من طقس الاربعاء

الوكيل الإخباري- يستمر الطقس حار فوق المرتفعات الجبلية العالية، وشديد الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة في جنوب وشرق المملكة، ويتوقع باذن الله تعالى هطول زخات متفرقة
تعبيرية
 
الوكيل الإخباري-    يستمر الطقس حار فوق المرتفعات الجبلية العالية، وشديد الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة في جنوب وشرق المملكة، ويتوقع باذن الله تعالى هطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء من جنوب المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً، الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.

لـيــلاً:   الطقس حار نسبي بوجه عام، مع ظهور الغيوم على إرتفاعات عالية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.

التحذيرات ليوم الاربعاء :
- عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة وقت الذروة.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية .
- خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في جنوب المملكة.
 - خطر الانزلاق على الطرقات في جنوب المملكة  التي تشهد هطول مطري.

تنبيهات ونصائح:
- عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة.
-  عدم ترك مخلفات النيران واعقاب السجائر في المناطق الحرجية.
- الإكثار من شرب السوائل خاصة المياه.
- عدم ترك المواد القابلة للإشتعال داخل المركبات
- عدم ترك المواد القابلة للإشتعال داخل المركبات.

 
 
