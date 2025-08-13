الأرصاد تحذر من طقس الاربعاء

الوكيل الإخباري- يستمر الطقس حار فوق المرتفعات الجبلية العالية، وشديد الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة في جنوب وشرق المملكة، ويتوقع باذن الله تعالى هطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء من جنوب المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً، الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.

