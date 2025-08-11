تنويه هام من شركة الكهرباء لجميع الاردنيين.. هذه فترة الذروة

وحثّت الشركة المواطنين على تشغيل الأجهزة مثل الغسالة، والجلاية، والمكنسة الكهربائية، والفرن الكهربائي، قبل أو بعد فترة الذروة التي تمتد من الساعة السادسة مساءً وحتى التاسعة مساءً.
وأكدت الشركة على أهمية إطفاء الإنارة غير الضرورية، وضبط أجهزة التكييف على درجات حرارة معتدلة، للمساهمة في تقليل الضغط على الشبكة الكهربائية، والحفاظ على استدامة الخدمة خلال موجات الحر.
