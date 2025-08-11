تنويه هام من شركة الكهرباء لجميع الاردنيين.. هذه فترة الذروة

الوكيل الإخباري- دعت شركة توزيع الكهرباء الأردنيين، اليوم الاثنين، إلى استخدام الأجهزة الكهربائية الثقيلة خارج أوقات الذروة، في إطار جهودها لترشيد استهلاك الطاقة. اضافة اعلان





وحثّت الشركة المواطنين على تشغيل الأجهزة مثل الغسالة، والجلاية، والمكنسة الكهربائية، والفرن الكهربائي، قبل أو بعد فترة الذروة التي تمتد من الساعة السادسة مساءً وحتى التاسعة مساءً.



وأكدت الشركة على أهمية إطفاء الإنارة غير الضرورية، وضبط أجهزة التكييف على درجات حرارة معتدلة، للمساهمة في تقليل الضغط على الشبكة الكهربائية، والحفاظ على استدامة الخدمة خلال موجات الحر.