الإثنين 2025-08-11 08:35 ص
 

تنويه هام من شركة الكهرباء لجميع الاردنيين.. هذه فترة الذروة

– دعت شركة توزيع الكهرباء الأردنيين، اليوم الاثنين، إلى استخدام الأجهزة الكهربائية الثقيلة خارج أوقات الذروة، في إطار جهودها لترشيد استهلاك الطاقة. وحثّت الشركة المواطنين على تشغيل الأجهزة مثل الغسال
تعبيرية
 
الإثنين، 11-08-2025 06:29 ص

الوكيل الإخباري-   دعت شركة توزيع الكهرباء الأردنيين، اليوم الاثنين، إلى استخدام الأجهزة الكهربائية الثقيلة خارج أوقات الذروة، في إطار جهودها لترشيد استهلاك الطاقة.اضافة اعلان


وحثّت الشركة المواطنين على تشغيل الأجهزة مثل الغسالة، والجلاية، والمكنسة الكهربائية، والفرن الكهربائي، قبل أو بعد فترة الذروة التي تمتد من الساعة السادسة مساءً وحتى التاسعة مساءً.

وأكدت الشركة على أهمية إطفاء الإنارة غير الضرورية، وضبط أجهزة التكييف على درجات حرارة معتدلة، للمساهمة في تقليل الضغط على الشبكة الكهربائية، والحفاظ على استدامة الخدمة خلال موجات الحر.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

إدارة السير توزع كمامات

أخبار محلية إدارة السير توزع كمامات على ركاب وسائقي المركبات العمومية

روسيا: هجوم أوكراني بمسيرات قتل شخصين في تولا واستهدف موسكو

عربي ودولي روسيا: هجوم أوكراني بمسيرات قتل شخصين في تولا واستهدف موسكو

أنس الشريف

فلسطين وصية أنس الشريف: لا تنسوا غزة وكونوا جسورا لتحرير فلسطين

البقاء لله

الوفيات وفيات الإثنين 11-8-2025

رافعات نفط

أسواق ومال انخفاض أسعار النفط عالميا

علم فلسطين

فلسطين دولتان تعتزمان الاعتراف بدولة فلسطينية

فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق في المملكة -أسماء

أخبار محلية فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق في المملكة -أسماء

– دعت شركة توزيع الكهرباء الأردنيين، اليوم الاثنين، إلى استخدام الأجهزة الكهربائية الثقيلة خارج أوقات الذروة، في إطار جهودها لترشيد استهلاك الطاقة. وحثّت الشركة المواطنين على تشغيل الأجهزة مثل الغسال

أخبار محلية تنويه هام من شركة الكهرباء لجميع الاردنيين.. هذه فترة الذروة



 
 





الأكثر مشاهدة