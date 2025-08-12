الأربعاء 2025-08-13 12:11 ص
 

جرش: اختتام مشروع نادي الصحة والمناخ

ل
جانب من ختام الفعاليات
 
الثلاثاء، 12-08-2025 11:07 م

الوكيل الإخباري- اختتمت اليوم الثلاثاء، في محافظة جرش فعاليات مشروع نادي الصحة والمناخ، الذي نفذته جمعية النداء الصحي، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ومنظمة الأيادي المتحدة للإغاثة ومديرية شباب جرش.

وقال رئيس الجمعية، الدكتور سامر مكاحلة، إن المشروع سعى إلى تعزيز الوعي المجتمعي، خاصة بين الشباب حول التغيرات المناخية ومسبباتها ومخاطرها، وبناء قيم واتجاهات بيئية إيجابية لديهم، مؤكداً أن هذه القضايا باتت من أبرز التحديات التي تواجه المنطقة والعالم.


وبين أن المشروع ركز على رفع الوعي في قضايا الصحة والمناخ من خلال محاور متعددة، قدمها عدد من المختصين، شملت شح المياه وطرق ترشيد استهلاكها، والأمراض الناتجة عن تلوثها وسبل الوقاية منها، إضافة إلى الحلول المبتكرة لمواجهة هذه التحديات.

 
 
