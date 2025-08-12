جرش: اختتام مشروع نادي الصحة والمناخ

الوكيل الإخباري- اختتمت اليوم الثلاثاء، في محافظة جرش فعاليات مشروع نادي الصحة والمناخ، الذي نفذته جمعية النداء الصحي، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ومنظمة الأيادي المتحدة للإغاثة ومديرية شباب جرش.

وقال رئيس الجمعية، الدكتور سامر مكاحلة، إن المشروع سعى إلى تعزيز الوعي المجتمعي، خاصة بين الشباب حول التغيرات المناخية ومسبباتها ومخاطرها، وبناء قيم واتجاهات بيئية إيجابية لديهم، مؤكداً أن هذه القضايا باتت من أبرز التحديات التي تواجه المنطقة والعالم.