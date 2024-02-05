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الإثنين، 05-02-2024 10:52 ص

مهم من "الأمانة" إلى سكان العاصمة

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الوكيل الإخباري - أصدرت أمانة عمان الكبرى إرشادات للمواطنين والتجار في العاصمة للتعامل مع المنخفضات الجوية والأمطار في فصل الشتاء.

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ودعت الأمانة إلى تأمين مواد البناء تجنباً لتسببها بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار، وتفقد المضخة الغاطسة في الطوابق السفلية للمباني والمحلات التجارية، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات وقائية لحماية البضائع والمتاجر.

 

كما دعت إلى الابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول، وعدم القاء النفايات والانقاض عشوائيا لتجنب إغلاق شبكة تصريف مياه الأمطار.

 

وحذرت الأمانة المواطنين من ربط مزاريب السطح بشبكات الصرف الصحي تجنباً لفيضانها في الطرق، فيما دعت إلى تثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح مثل ألواح الزينكو واللوحات الاعلانية.

 

وأشارت إلى أنه لطلب المساعدة فإنه بإمكان المواطنين التواصل على هاتف رقم 102.

 




 

 


 

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