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الثلاثاء، 09-01-2024 01:01 م

مجلس الأمانة يصادق على تمديد اعفاء السلع الزراعية المعدة للتصدير بنسبة 75%

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الوكيل الإخباري - جدد مجلس أمانة عمان، في جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء، برئاسة أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، تمديد اعفاء السلع الزراعية البستانية المعدة للتصدير بنسبة 75 في المئة من الرسوم المفروضة عليها وذلك حتى نهاية العام الجاري 2024، ورفع القرار لمجلس الوزراء للمصادقة عليه.

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ويأتي القرار بموجب نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية رقم ( 169 ) لسنة 2016، ويهدف الى دعم المزارعين وعملية تصدير المحاصيل الزراعية.

 

كما صوت المجلس لصالح قرار اعفاء نسبته ٢٠ في المئة للراغبين شراء فضلات الأراضي في حال دفع المبلغ كاملاً وذلك حتى نهاية العام الجاري 2024.

 

كما وافق المجلس على تجديد اتفاقية الرعاية المبرمة مع الشركة الأردنية لخدمات الهواتف المتنقلة المساهمة الخاصة "زين"، وعلى توصيات لجنة الاستثمار، وقبول كتب وكتيبات مقدمة من إدارة المشاريع والبرامج التراثية/ إدارة التراث الملكي.

 




 

 


 

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