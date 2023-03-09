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الخميس، 09-03-2023 02:15 م

"مواصلتي" تطبيق حكومي جديد يخص النقل العام

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الوكيل الإخباري - شرعت وزارة النقل بتطوير مشروع خاص بتطبيق خاص للهواتف المحمولة تحت اسم (مواصلتي) ليكون بمثابة منصة تواصل مستمر بين مستخدمي وسائل النقل والوزارة بهدف تعزيز الثقة بالنقل العام وتحسين جودته.

وقالت أمين عام وزارة النقل المهندسة وسام التهتموني خلال مشاركتها في اجتماعات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية (الاسكوا) تحت إطار” معالجة معوقات المشاركة الاقتصادية للمرأة في الوطن العربي”، أن المشروع يركز على توفير وسائل نقل آمنة للنساء لزيادة مساهمتها في سوق العمل.

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وأوضحت التهتموني أن نسبة مساهمة المرأة بسوق العمل يقل بكثير عن نسبة التعليم لدى المرأة الأردنية، مبينة ان لذلك إلى أسباب عدة أهمها، عدم توفر البيئة الآمنة للتنقل وارتفاع كلف النقل ونقص التغطية الزمنية والمكانية للخدمات.


وأضافت، ان من المشاريع المنفذة لتعزيز جهود المرأة، إعادة تأهيل مراكز الانطلاق والوصول وتزويدها بالإنارة وكاميرات الرقابة لتصبح أكثر أمانا، ومشروعي الباص السريع والنقل الحضري، ودعم أجور النقل العام وعدم رفع أجور النقل، إضافة الى تعديل التشريعات لزيادة حماية المرأة و تشجيع عملها في قطاع النقل خاصة التطبيقات الذكية والنقل المدرسي.


من جانبها، اكدت رئيس قسم الدراسات وابحاث النقل في وزارة النقل المهندسة شريهان ابو حصوة، ان تطبيق “مواصلتي” الذي سيتم إطلاقه قريبا بالتنسيق مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والشركاء في قطاع النقل ووزارة الاقتصاد الرقمي سيعمل على جمع المعلومات والآراء والملاحظات حول خدمات النقل العام في الأردن ليتم تقييم الخدمات بغرض التحسين وتحديث مؤشرات الأداء.

 




 

 


 

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