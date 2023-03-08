وزير النقل: 1228 سيدة يمتلكن مركبات تعمل على التطبيقات الذكية في الأردن

الوكيل الإخباري - قال وزير الأشغال العامة ووزير النقل المهندس ماهر أبو السمن إن نحو 45 امرأة طرقت باب العمل في التطبيقات الذكية كمقدمة خدمة، فيما تمتلك نحو 1228 امرأة مركبة مسجلة في التطبيقات الذكية المختلفة.

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وبين أبو السمن خلال حفل تكريم أقامته وزارة النقل للموظفات، أنه تمتلك 3 نساء مكاتب تأجير سيارات سياحية، وسيدة واحدة تمتلك شركة نقل دولي.



وأشار إلى أن أكثر من 1000 موظفة تعمل بقطاع الطيران المدني حيث زادت نسبتهن عن 20 % من مجموع العاملين، الأمر الذي يؤكد عزيمة النساء وتمكنهن من النجاح في مختلف قطاعات الاقتصادية والتنموية.