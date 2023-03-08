منح دراسية وخصومات على رسوم الساعات وتقسيطها لأبناء متقاعدي الضمان

الوكيل الإخباري - وقّعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والجامعة العربية المفتوحة مذكرة تفاهم تهدف إلى تقديم منح دراسية وخصومات على رسوم الساعات الدراسية وتقسيطها لأبناء متقاعدي الضمان، إضافة إلى نشر الوعي والمعرفة بأحكام قانون الضمان لدى الطلبة وذلك من خلال تدريس تلك الأحكام القانونية ضمن أحد المساقات التدريسية.

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ووقع مذكرة التفاهم عن المؤسسة مساعد المدير العام للدراسات والمعلومات مدير إدارة المركز الإعلامي ياسر عكروش وعن الجامعة العربية المفتوحة مديرتها في الأردن الأستاذة الدكتورة تحرير حمدي، وذلك في مبنى الإدارة العامة للمؤسسة.



وبموجب مذكرة التفاهم المُبرمة بين الجانبين ستقوم الجامعة العربية المفتوحة بتقديم خصومات على رسوم الساعات الدراسية لأبناء متقاعدي الضمان الاجتماعي بنسبة (25%) لكافة البرامج الأكاديمية وبنسبة (40%) لطلبة الماجستير وتقسيط تلك الرسوم على دفعات متساوية تسدد على خمسة أشهر، بالإضافة إلى توفير منح دراسية لمرحلة البكالوريوس.



وقال مساعد المدير العام للدراسات والمعلومات مدير إدارة المركز الإعلامي ياسر عكروش إن الجامعة العربية المفتوحة تعد الجهة التعليمية التاسعة المعتمدة لدى مؤسسة الضمان والتي تم التوافق معها لتقديم هذه المزايا للمتقاعدين، مبيناً أن توقيع مذكرة التفاهم يندرج ضمن مجموعة من البرامج التي أطلقتها المؤسسة تباعاً لتقدم امتيازات حصرية لمتقاعديها وضمن سعيها وتوجهاتها لتقديم مزيداً من الخدمات والامتيازات الخاصة لهم.



وأكد عكروش بأن مذكرة التفاهم تأتي ضمن جهود المؤسسة بنشر الوعي التأميني بأحكام قانون الضمان الاجتماعي بين طلبة الجامعات وكليات المجتمع، مؤكداً على أهمية تعريف الطلبة بتشريعات الضمان بصفتها تشريعات وطنية مهمة حتى يكونوا على اطلاع ودراية بأهمية حقوقهم في الضمان الاجتماعي قبل تخرجهم من الجامعة وانتقالهم لسوق العمل.



من جانبها رحبت مديرة الجامعة العربية المفتوحة في الأردن الأستاذة الدكتورة تحرير حمدي بتوقيع مذكرة التفاهم، مبينة بأنها ستوفر فرصة حقيقية للطلبة للاستفادة من الخبرات التعليمية المتراكمة لدى مؤسسة الضمان في حياتهم العملية مستقبلاً من خلال المساق التعليمي الذي ستوفره الجامعة ضمن أحد مساقاتها التدريسية بتسمية محاضرين متخصصين من قِبل المؤسسة في هذا المجال.



وأوضحت حمدي بأن مذكرة التفاهم تتضمن أيضاً التعاون في مجالات البحث العلمي والمشروعات البحثية المشتركة بين أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة وكوادر مؤسسة الضمان.



وتجدر الإشارة إلى أن الجامعة العربية المفتوحة جامعة رائدة في مجال التعليم الجامعي، حيث تعتمد نظام التعليم المدمج وهي جامعة غير ربحية تنتشر في ( 8 ) بلدان عربية، وتتميز بنظامها التعليمي المرن، مانحةً طلبتها شهادتين في أغلب التخصصات، الأولى معتمدة من الجامعة المفتوحة في المملكة المتحدة (بريطانيا) والثانية من الجامعة العربية المفتوحة (الأردن).