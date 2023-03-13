نجوم الفن يهنئون الملك والملكة بمناسبة زفاف الأميرة ايمان

الوكيل الإخباري- ليلى القرشي
هنأ نجوم الفن العربي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وجلالة الملكة رانيا العبدالله بمناسبة زفاف ابنتهم الأميرة ايمان ابنة عبد الله الثاني على السيد جميل ألكساندر مساء أمس الأحد .
شاركت النجمة أحلام الشامسي مقطع فيديو من زفاف الأميرة ايمان عبر صفحاتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي مقدمة التهاني للعائلة الهاشمية قائلة :" اجمل عروس ، تبارك الرحمن ألف مبروك لجلالة الملك عبدالله الثاني و جلالة الملكة رانيا ... ألف مبروك لسمو الاميرة إيمان ..زواج مبارك ان شاءالله .. الله يديم الأفراح على الاردن الحبيب " .
اجمل عروس ، تبارك الرحمن ألف مبروك لجلالة الملك عبدالله الثاني و جلالة الملكة رانيا ... ألف مبروك لسمو الاميرة إيمان ..زواج مبارك ان شاءالله .. الله يديم الأفراح على الاردن الحبيب 🇯🇴 pic.twitter.com/OLxNWQ7DCB— A H L A M ~ ♥️ 2023 (@AhlamAlShamsi) March 12, 2023
وكان قد أقيم حفل زفاف سمو الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على السيد جميل ألكساندر ترميوتس؛ في بيت الأردن "بيت الملك" مساء أمس الأحد .