المستقلة للانتخاب : 7 أحزاب في الأردن وفقا للقانون الحالي

الوكيل الاخباري - وصل عدد الأحزاب في الأردن التي وفقت أوضاعها وفقا لقانون الأحزاب المعمول به حاليا 7 أحزاب، فيما يوجد 13 حزبا تقدموا بطلبات التصويب وتوفيق الأوضاع أنهى جزء منهم المطلوب، وفق رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة.



وأضاف المعايطة، الخميس : "هناك 13 حزبا تقدموا بطلبات التصويب وتوفيق الأوضاع وجزء منهم أنهى المطلوب وبقي عقد المؤتمر، وهناك 3 أحزاب جديدة تحت التأسيس وقدمت طلب التأسيس ومنها من أنهى كل المطلوب منها من الاعداد وغيرها وبقي عقد المؤتمر وانتخاب قياداته ونظامه الداخلي ليصبح حزب قانوني مرخص حسب قانون الأحزاب الحالي، وحاليا العدد جيد وأكثر مما توقع الناس".

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