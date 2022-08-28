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الأحد، 28-08-2022 06:09 م

ندوة باليرموك حول العلاقات الأردنية الماليزية

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الوكيل الاخباري - نظم كرسي "باهانج" الماليزي للدراسات الإسلامية والبحث العلمي في جامعة اليرموك، اليوم الأحد، ندوة علمية حول العلاقات الأردنية الماليزية وسبل تطوير آفاقها خدمة للبلدين الصديقين.

وقال رئيس الجامعة الدكتور إسلام مساد، في افتتاح الندوة، إن الأردن وماليزيا يتمتعان بعلاقات متميزة قائمة على الصداقة، وتقارب وجهات النظر والاعتدال إزاء القضايا العالمية، أرسى دعائمها قيادتا البلدين وتعددت مجالاتها على الصُعد كافة خصوصا التعليمية والثقافية والاقتصادية.

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