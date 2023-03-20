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الإثنين، 20-03-2023 03:54 م

نصائح وارشادات لتعويد الأطفال على الصيام في رمضان

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الوكيل الإخباري - وجهت مديرية التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة نصائح وارشادات لتعويد الأطفال على الصيام خلال شهر رمضان المبارك.اضافة اعلان


وقالت المديرية في إدراج لها على "فيسبوك"، إنه يجب التأكد من أن الطفل بصحة جيدة ولا يعاني من أي مشاكل صحية مثل نقص الحديد.

كما دعت إلى تعويد الطفل على الصيام لساعات محدودة أثناء النهار، مع تزويده بوجبة كاملة تحتوي على كافة العناصر الغذائية والماء قبل البدء بالصيام.

وأشارت المديرية إلى أنه يجب قطع صيام الطفل فورا إذا لوحظ عليه الدوار أو علامات التعب والارهاق.

وستطلق المديرية حملة توعوية كاملة تتضمن نشر ارشادات ونصائح صحية تهم الصائمين خلال شهر رمضان المبارك.

 




 

 


 

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