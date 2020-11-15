نظام جديد يرفع قيمة مكافأة نهاية الخدمة لضبّاط وأفراد القوّات المسلّحة

الوكيل الاخباري -

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قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام كادر ضبّاط القوّات المسلّحة الأردنيّة لسنة 2020، ومشروع نظام معدِّل لنظام كادر أفراد القوات المسلّحة الأردنيّة لسنة 2020.ويأتي تعديل النظامين ترجمة للتوجيهات الملكيّة السامية بضرورة تحسين أوضاع المتقاعدين العسكريين، وبهدف زيادة قيمة مكافأة نهاية الخدمة الطويلة لضبّاط وأفراد القوّات المسلّحة ممّن تتمّ إحالتهم إلى التقاعد، والتي لم يطرأ عليها أي تعديل منذ عام 2006م.كما يأتي النظامان لغايات الارتقاء بمستوى الخدمة العسكريّة إلى أعلى المستويات، وفي جميع المراحل، وتحديداً مرحلة ما بعد الخدمة العسكريّة (مرحلة التقاعد)، والمساهمة في تحسين الواقع المعيشي للمتقاعدين العسكريين.