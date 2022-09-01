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الخميس، 01-09-2022 11:10 م

نقيب الصيادلة يصدر بياناً توضيحياً

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الوكيل الاخباري - أصدر نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة بيانًا توضيحيًا لاحقًا لما صدر عن النقابة بخصوص قرار مجلس التعليم العالي باستحداث تخصص دكتور صيدلي في إحدى الجامعات الوطنية التي نعتز بها كما نعتز بكل المؤسسات التعليمية والوطنية.

وقال في البيان التوضيحي اليوم الخميس، إن مجلس النقابة ومن منطلق دوره الوطني أراد إرسال رسالة توعوية للطلبه وذويهم، خاصة ونحن على أبواب العام الجديد لاطلاعهم على واقع التخصص وفرص العمل المتاحة، حيث يصنف التخصص من التخصصات المشبعة.

وأكد العبابنة، أن موقف النقابة من وزير التعليم العالي، جاء من باب العتب، حيث جرت العادة أن يتم استشارة النقابة كبيت خبرة عند استحداث كليات جديدة.

وأشار إلى أن مجلس النقابة إذ يتحفظ على هذا القرار للأسباب المذكورة بالبيان، فانه يترك خيار دراسة التخصص من عدمه للطلبة مع التأكيد على أن فرص العمل المتاحة حاليًا وبالمستقبل هي للتخصصات الحرفية والفنية والتقنية، وهو ما أكد عليه جلاله الملك بأكثر من مناسبة.

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