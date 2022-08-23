الثلاثاء 23-08-2022
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الثلاثاء، 23-08-2022 09:10 ص

وفد عسكري طبي أثيوبي يزور مديرية الخدمات الطبية

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الوكيل الاخباري- استقبل مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات، في مكتبه، وفد عسكري طبي أثيوبي برئاسة مدير عام الخدمات الطبية الأثيوبية الفريق تيجابو يلما.

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ورحب مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات بالوفد الضيف، واستمعوا الى إيجاز قدمته المقدم إيمان الصمادي، عن نشأة وتطوير الخدمات الطبية الملكية والمرافق الرئيسية لها، وأهم إنجازات الخدمات الطبية الملكية، بالاضافة الى استعراض الأدوار الرئيسية على المستوى الإقليمي والعالمي في الرعاية الطبية.


وشرحت ركن الدورات والدراسات في مديرية التدريب الفني الرائد الطبيبة جهاد العساف، عن البرامج التدريبية المتوفرة في الخدمات الطبية الملكية وآلية تدريب وتأهيل الأطباء والممرضين والصيادلة والمهن الطبية المساندة.


وأشاد مدير عام الخدمات الطبية الأثيوبية الفريق تيجابو يلما بكفاءة الخدمات الطبية الملكية في السرعة والانجاز والمستوى العالي والمتميز بالواجبات والمهمات الداخلية والخارجية.

 

 


 




 

 


 

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