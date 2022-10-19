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هكذا سيكون دوام مدارس الاردن اعتباراً من الشهر القادم - تعميم

الأربعاء، 19-10-2022 04:23 م

هكذا سيكون دوام مدارس الاردن اعتباراً من الشهر القادم - تعميم

مدرسة


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أصدر وزير التربية والتعليم وجيه عويس تعميما حول دوام المدارس، بعد قرار الحكومة تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي طوال العام.

ووفق تعميم الوزير يبدأ الطابور الصباحي في مدارس الفترة الواحدة، عند الساعة 8:15 صباحا، وتكون الحصة الأولى عند الساعة 8:30 صباحا ومدتها 45 دقيقة.

اما مدارس الفترتين، فيبدأ الطابور الصباحي عند الساعة 8:15 صباحا وتكون الحصة الدراسية الاولى عند الساعة 8:30 صباحا ومدتها 35 دقيقة.

ويبدأ طابور الفترة المسائية عند الساعة 12:50 مساء وتبدأ الحصة الدراسية الأولى عند الساعة الواحدة ظهرا ومدتها 35 دقيقة.

وأكد الوزير على أن تفتح المدارس أبوابها عند الساعة 7:45 دقيقة.

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