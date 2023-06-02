الجمعة 02-06-2023
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هيئة الاتصالات توضح حول موعد انتشار خدمة 5G والمناطق التي ستشملها

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الجمعة، 02-06-2023 05:20 م

هيئة الاتصالات توضح حول موعد انتشار خدمة 5G والمناطق التي ستشملها

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الوكيل الإخباري - قالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات إنه من المتوقع إطلاق خدمات الجيل الخامس بشكل كامل ولجميع الشركات حسب الاتفاقيات الموقعة معهم بالربع الأول من العام المقبل 2024.اضافة اعلان


وأضافت الهيئة ردا على استفسارات بخصوص إن كانت خدمة الجيل الخامس سترى النور بالربع الأول من العام المقبل أن انتشار الخدمة سيكون تدريجيا بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في المدن الرئيسة.

وكانت وقّعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، في أيلول/سبتمبر 2022، اتفاقية مع الشركة الأردنية لخدمات الهواتف المتنقلة "زين"، تمهيدا لإدخال خدمات الجيل الخامس إلى الأردن، بعد أن وقّعت في آب/أغسطس، الاتفاقية ذاتها، مع شركتي اتصالات أيضا.

وبحسب بيان صحفي سابق صادر عن الهيئة تمنح الاتفاقية المرخصين الموقعين، رخص ترددات الجيل الخامس بحيث يلتزم كل مرخص له بإطلاق خدمات الجيل الخامس تجاريا خلال مدة لا تتجاوز 18 شهرا من تاريخ ترخيصها.

 




 

 


 

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