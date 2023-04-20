ورشة تبحث تطوير آليات التسويق الزراعي بالسوق المركزي

الوكيل الاخباري - نظمت أمانة عمان الكبرى اليوم الأربعاء، في مركز الحسين الثقافي، ورشة عمل بالتعاون مع البنك الدولي، لبحث تطوير آليات التسويق الزراعي في السوق المركزي بحضور المعنيين بالقطاع الزراعي و كافة الشركاء الخارجين لأمانة عمان الكبرى.



وقال أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، إن دور الأمانة تنظيمي من خلال تأمين بيئة آمنة لغايات تسويق المنتجات، موضحا أن السوق المركزي للخضار والفواكه هو من الخدمات التي تقدمها الأمانة بالتعاون مع الجهات المعنية بعمليات تسويق المنتجات البستانية.

اضافة اعلان