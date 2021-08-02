وزارة التربية : الامتحانات ستكون وجاهية وليست عن بعد

الوكيل الاخباري -

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قالت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات، ان البروتوكول الصحي شمل العديد من الاشتراطات الصحية مثل توفر التباعد بين الطلبة من خلال مساحات كافية داخل الغرف الصفية، إضافة إلى ارتداء الكمامات.وأضافت قبيلات أن الوزارة سمحت للطلبة الذين يعانون من أمراض نقص المناعة المثبتة بالتقارير الطبية أن يتابعوا تعليمهم عن بعد من خلال منصة "درسك" على أن يتقدم ولي الأمر بطلب خطي إلى المدرسة التي يتبع لها الطالب، مشيرةً إلى أن امتحانات الطالب ستكون وجاهية وليست عن بعد.