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السبت، 31-07-2021 06:04 م

وزارة التربية : لا تكميلية استثنائية للتوجيهي بعد إعلان النتائج

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي لوزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة، إن الوزارة لن تجري دورة تكميلية استثنائية للتوجيهي أي بعد إعلان النتائج مباشرة.اضافة اعلان


وأضاف المساعفة في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة حدد امتحانين هما الدورة الأساسية والتكميلية.

وبين أن لجنة الامتحان العام هي الجهة المخولة في تحديد مواعيد إجراء الامتحانات بما فيها الدورة التكميلية، مشيرا إلى أنه لغاية اللحظة لم يتم تحديد موعدها.

وأوضح أن أي دورة امتحانية تحتاج إلى 3-4 أشهر من الاستعدادات و التحضيرات قبيل عقدها انطلاقا من وضع الأسئلة وطباعتها وتجهيز مراكز الامتحان والمراقبين والتصحيح وغيرها من الترتيبات.

 




 

 


 

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