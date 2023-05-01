وزيرة الاستثمار: العبدلي نموذج للشراكة بين القطاعين العام والخاص

الوكيل الاخباري - أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، اليوم الاثنين، أن مشروع العبدلي من المشاريع الاستثمارية التطويرية الناجحة ذات الاستخدامات المتعدّدة، ونموذج للتشاركية بين القطاعين العام والخاص.



وقالت السقاف خلال جولة في المشروع، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة العبدلي للاستثمار عامر الفايز، إن البيئة الاستثمارية في المملكة ناجحة وقادرة على جذب العديد من المستثمرين العالميين الذين يرون فيها مكاناً ملائماً لاستثماراتهم.



وأشارت إلى أن الوزارة معنية بمتابعة المشاريع الاستثمارية، والتواصل مع المستثمرين للتعرف على تطلعاتهم المستقبلية، وتذليل أي تحديات تعترضهم وإيجاد أفضل السبل لحلها.

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