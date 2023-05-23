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وزيرة التنمية الاجتماعية تفتتح حضانة منزلية في طبربور

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الثلاثاء، 23-05-2023 09:14 م

وزيرة التنمية الاجتماعية تفتتح حضانة منزلية في طبربور

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الوكيل الاخباري - افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الثلاثاء، حضانة منزلية في منطقة طبربور في العاصمة عمان، وذلك ضمن اتفاقية التعاون بين المجلس الوطني لشؤون الأسرة، وجمعية الخدمة الجامعية العالمية في كندا (WUSC)؛ الهادفة إلى مأسسة قطاع الحضانات في الأردن.

وقالت بني مصطفى إن مشروع ترخيص الحضانات المنزلية يأتي ضمن التوجه الحكومي الذي تم إطلاقه، أخيرا، في استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، وفي إطار التوجهات الحكومية في المساعدة على التوسع في إنشاء الحضانات على مستوى المملكة، وإقامة الحضانات المؤسسية والمنزلية والخاصة، مضيفة أن فكرة تأسيس الحضانات المنزلية جاءت دعماً للفتيات الراغبات في العمل من المنزل لإنشاء حضانات آمنة ضمن معايير سلامة عامة عالية وبما يتوافق مع التعليمات الناظمة والصادرة من وزارة التنمية الاجتماعية.

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