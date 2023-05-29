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الإثنين، 29-05-2023 04:00 م

وزيرة الثقافة تشارك بلدية مأدبا الاحتفال بزفاف ولي العهد

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الوكيل الإخباري - احتفلت لجنة المرأة في بلدية مأدبا الكبرى اليوم الاثنين، بقرب زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

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وقالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار خلال رعايتها الاحتفال، إن هذه الاحتفالات جزء من احتفالات الوطن بزفاف ولي العهد ويتزامن مع الاحتفالات بعيد الاستقلال، مؤكدة أن هذه الفعاليات تتم بتشاركية مع مختلف المؤسسات التي تعبر عن الحب والوفاء للقيادة الهاشمية.

وبين رئيس بلدية مأدبا عارف الرواجيح، أن احتفالات لجنة المرأة في البلدية، جاءت ضمن برنامج متكامل للبلدية للاحتفال بقرب زفاف ولي العهد، وعيد الاستقلال.


وحضر الاحتفالية النائب مجدي اليعقوب، ورئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في مأدبا محمود الحيصة، وعدد من مديري الدوائر الحكومية، وأعضاء البلدية وموظفوها وأبناء المجتمع المحلي.

 

 




 

 


 

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